Basketball-WM: USA-Debakel perfekt! Brooks versenkt das Basketball-Mutterland

Die USA haben nach der Halbfinalpleite gegen Deutschland bei der Basketball-WM auch die Bronzemedaille verspielt. Gegen Kanada verlor das Team von Trainer Steve Kerr am Sonntag das Spiel um Platz drei in Manila mit 118:127 (111:111, 56:58) nach Verlängerung.

Nach Platz sieben bei der WM 2019 in China fahren die ohne die großen Superstars angetretenen USA damit zum zweiten Mal in Folge ohne Edelmetall nach Hause. Es ist die längste Durststrecke für das Mutterland des Basketballs bei einer Weltmeisterschaft seit 1970. Damals blieben die USA sogar zum dritten Mal in Folge ohne Medaille, traten damals aber noch nicht mit den Superstars der NBA an.