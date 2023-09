"Das beste Team, das ich jemals gesehen habe": Herbert schwärmt von deutschen WM-Helden

Gordon Herbert hat in seiner Karriere schon einige Titel geholt. Doch der Triumph bei der Weltmeisterschaft mit den deutschen Basketballern steht natürlich für den Bundestrainer auf einer eigenen, viel höheren Stufe.

„Das ist die Sahne auf der Torte“, sagte der 64-jährige Kanadier beim Empfang am Dienstag in Frankfurt/Main. Herbert bedankte sich zudem: „Thank you, Deutschland. Das ist das beste Team, das ich jemals gesehen habe. Und sie sind noch bessere Menschen. Es waren unglaubliche 15 Tage.“