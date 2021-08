Beachvolleyball, King of the Court: Giulia Deißenberger und Tabea Schwarz starten durch

Das Beachvolleyball-Turnier “King of the Court” (noch bis 22. August LIVE im TV und Stream auf SPORT1) feiert am Hamburger Rothenbaum in diesen Tagen gerade seine Premiere in Deutschland - genauso wie Beachvolleyball-Nachwuchstalent Giulia Deißenberger mit ihrer Partnerin Tabea Schwarz. (alle Sendezeiten in der Übersicht)