Beachvolleyball-EM: Ludwig und Lippmann greifen nach einer Medaille

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann haben ihren starken Lauf bei der Beachvolleyball-EM in Wien fortgesetzt und greifen nach einer Medaille.

Die Hamburgerinnen gewannen am Freitag im Viertelfinale gegen Emi van Driel und Brecht Piersma aus den Niederlanden mit 21:15, 21:15 und haben beim Turnier auf der Donauinsel mindestens Platz vier sicher.

„Es ist immer etwas Besonderes, wenn man einen Schritt nach vorne gemacht hat. Wir haben beide Tränen in den Augen gehabt, weil uns auch eine Last von den Schultern gefallen ist. Die letzten Monate waren sehr intensiv“, sagte Ludwig nach dem Match: „Wir sind stolz auf uns beide als Team - und das Team ums Team. Sie sind immer für uns da, egal, was für Scheiß wir gerade bauen.“