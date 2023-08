Beachvolleyball-EM: Ludwig und Lippmann nehmen Weltspitze ins Visier

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig will sich bei der Beachvolleyball-EM in Wien (2. bis 6. August) mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann weiter an die Weltspitze heranarbeiten.

„Natürlich ist es auch ein Highlight in der Saison, aber es ist einfach der nächste Schritt in unserem Prozess“, sagte die 37-Jährige dem SID vor dem Auftakt am Mittwoch auf der Donauinsel: „Und das ist das Allerwichtigste, dass wir das so sehen.“

Im November war Ludwig nach ihrer Babypause in den Sand zurückgekehrt, mit Lippmann jubelte sie zuletzt beim Challenge-Turnier im kanadischen Edmonton über den Einzug ins Viertelfinale. "Es hat ein Stück weit Selbstvertrauen gegeben", sagte die viermalige Europameisterin.

Neben dem Hamburger Duo ist der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) mit vier weiteren Teams in Österreich vertreten. Svenja Müller (Hamburg) und Cinja Tillmann (Düsseldorf) hatten Anfang Juli beim Elite16-Turnier in Gstaad den vierten Platz belegt und wollen in Wien auf diesem Ergebnis aufbauen.

Zudem treten Karla Borger/Sandra Ittlinger (Düsseldorf) und Leonie Körtzinger/Lea Kunst (Hamburg) bei den Frauen an. Die Männer sind mit dem Nationalteam Nils Ehlers/Clemens Wickler (Hamburg) vertreten.