Erfolgreicher WM-Start für deutsche Beach-Volleyballerinnen

"Es hat sich alles ein bisschen langsam angefühlt, aber krass, dass wir dann doch so durchziehen konnten", sagte Ludwig nach dem überzeugenden ersten Sieg auf 2239 m Höhe über die Weltranglisten-20 aus Japan. An der Seite ihrer Partnerin Lippmann, mit der sie vor knapp zwei Monaten in Wien EM-Bronze geholt hatte, will Ludwig in Mexiko den nächsten Entwicklungsschritt in Richtung Olympische Spiele in Paris machen.