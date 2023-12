Beachvolleyball: Müller/Tillmann im Pro-Tour Finale

Das deutsche Beachvolleyball-Duo Svenja Müller und Cinja Tillmann steht im Endspiel der Pro-Tour-Finals in Doha. Im Halbfinale gewannen die WM-Dritten von 2022 gegen die brasilianischen Vize-Weltmeisterinnen Ana Patricia/Duda in einem Krimi mit 2:1 (21:18, 17:21, 17:15). Am Samstagabend (ab 18.00 Uhr MEZ) treffen Müller und Tillmann im Finale auf das US-Duo Kristen Nuss/Taryn Kloth oder die Australierinnen Mariafe Artacho und Taliqua Clancy.