"Unbeschreibliches" Karrierende: Eine deutsche Sport-Heldin spielt ihr letztes Spiel

SID 30.08.2024 • 18:58 Uhr Die Rio-Olympiasiegerin verliert am Freitagabend ihr letztes Spiel. Auch für ihre Partnerin ist damit Schluss.

Kira Walkenhorst kämpfte noch einmal verbissen gegen das Karriereende, sie baggerte, sprang und schmetterte mit letzter Kraft - doch am Freitagabend um kurz nach 18.00 Uhr war es dann doch so weit. Die Rio-Olympiasiegerin schied mit Partnerin Isabel Schneider bei den Deutschen Meisterschaften aus, es war das letzte Spiel einer großen Beachvolleyball-Karriere. 0:2 (14:21, 26:28) hieß es am Ende gegen Chenoa Christ und Anna-Lena Grüne.

"Diese Spiele hier in Timmendorfer Strand, mit den Fans noch einmal jeden Punkt abzufeiern, das war unbeschreiblich", sagte Walkenhorst anschließend: "Davon werde ich mein Leben lang zehren." Die Stadionregie spielte "You'll never walk alone", die Fans sagen mit, Walkenhorst und Schneider winkten mit glänzenden Augen in Richtung der vollbesetzten Tribünen.

Walkenhorst verabschiedet sich - Ludwig kämpft noch

Auch für Schneider war die DM das letzte Turnier, die deutsche Meisterin von 2018 beendet ebenfalls ihre Laufbahn. Walkenhorst indes wird am Sonntag noch einmal offiziell verabschiedet, dann gemeinsam mit Laura Ludwig, ihrer Partnerin von 2016, als beide gemeinsam olympisches Gold in Rio de Janeiro gewannen. Ludwig ist allerdings noch im Turnier, am Samstag (18.30 Uhr) steht sie im Halbfinale.

Walkenhorst und Schneider (beide 33) wirkten zumindest im zweiten Satz noch einmal wie ein Duo, das auch um die Medaillen spielen kann. Nach dem deutlichen ersten Durchgang "haben wir uns gedacht: Zusammenreißen, den Fans noch mal ein richtig geiles Match bieten", sagte Walkenhorst. Und das gelang. Mehrere Satzbälle auf beiden Seiten wurden abgewehrt, der zweite Durchgang wollte kaum enden - doch irgendwann spielten wohl auch die Kraftreserven eine Rolle. In Christ (23) und Grüne (22) setzte sich das deutlich jüngere Duo durch.

