Ludwig wünscht sich mehr Unterstützung für Mütter im Sport

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig wünscht sich größere Unterstützung für Mütter im Leistungssport. Es sei „leider so, dass Mamas am Ende doch vergessen werden“, erklärte die ehemalige Beachvolleyballerin im Interview mit Sports Illustrated. Dabei sei in ihrer Sportart jede Spielerin „nach ihrer Schwangerschaft athletisch und mental stärker zurückgekommen. Wenn man Mutter wird, reift man unheimlich als Persönlichkeit, was sich auch positiv auf die sportliche Leistung auswirkt.“