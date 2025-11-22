Beach-WM: Ehlers/Wickler patzen erneut – kämpfen nur um Bronze

Gold-Traum geplatzt, Revanche missglückt: Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler haben das Finale bei der Beachvolleyball-WM in Australien verpasst. Das Hamburger Duo unterlag in einer Neuauflage des Olympia-Endspiels dem Weltklasseteam David Ahman/Jonatan Hellvig aus Schweden deutlich mit 0:2 (10:21, 14:21) und zog wie bereits bei den Sommerspielen in Paris den Kürzeren.
WM-Aus für deutsche Stars
Bronzeduell im kleinen Finale gegen Frankreich
Im kleinen Finale geht es am Sonntag (5.30 Uhr MEZ) gegen die Franzosen Arnaud Gauthier-Rat/Téo Rotar um Bronze. Die bislang letzte deutsche WM-Medaille bei den Männern hatte Wickler 2019 an der Seite von Julius Thole gewonnen. Beim Heimspiel in Hamburg hatte das Duo damals Silber geholt.
Ehlers/Wickler räumen Favoriten aus dem Weg
Auf dem Weg Richtung Edelmetall hatten Ehlers/Wickler gleich mehrere Hochkaräter ausgeschaltet. Im Achtelfinale schlugen die beiden die Weltranglistenersten Anders Mol und Christian Sörum aus Norwegen (2:1) und sorgten dann für das Aus der tschechischen Titelverteidiger Ondrej Perusic und David Schweiner (2:0).
Erneut kein Durchkommen gegen Åhman/Hellvig
Gegen Ahman/Hellvig zeigten Ehlers/Wickler nun aber erneut Nerven. Das DVV-Duo agierte im Angriff oft nicht zwingend genug, der erste Satz war eine deutliche Angelegenheit. Trotz eines besseren Starts in den zweiten Durchgang konnten Ehlers/Wickler die nächste bittere Pleite gegen die Schweden nicht verhindern.
Im vergangenen Jahr hatte Deutschlands bestes Beach-Duo bereits eine deutliche Zweisatz-Niederlage im Finale der Olympischen Spiele gegen Ahman/Hellvig kassiert, die nun in Australien im schwedischen Duell am Sonntag (9.30 Uhr MEZ) gegen Elmer Andersson/Jacob Hölting Nilsson um Gold spielen.