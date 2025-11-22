Beach-WM: Ehlers/Wickler patzen erneut – kämpfen nur um Bronze

SID 22.11.2025 • 10:14 Uhr Wie bereits bei den Olympischen Spielen in Paris muss sich das deutsche Duo den Schweden geschlagen geben.

Gold-Traum geplatzt, Revanche missglückt: Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler haben das Finale bei der Beachvolleyball-WM in Australien verpasst. Das Hamburger Duo unterlag in einer Neuauflage des Olympia-Endspiels dem Weltklasseteam David Ahman/Jonatan Hellvig aus Schweden deutlich mit 0:2 (10:21, 14:21) und zog wie bereits bei den Sommerspielen in Paris den Kürzeren.

Bronzeduell im kleinen Finale gegen Frankreich

Im kleinen Finale geht es am Sonntag (5.30 Uhr MEZ) gegen die Franzosen Arnaud Gauthier-Rat/Téo Rotar um Bronze. Die bislang letzte deutsche WM-Medaille bei den Männern hatte Wickler 2019 an der Seite von Julius Thole gewonnen. Beim Heimspiel in Hamburg hatte das Duo damals Silber geholt.

Ehlers/Wickler räumen Favoriten aus dem Weg

Auf dem Weg Richtung Edelmetall hatten Ehlers/Wickler gleich mehrere Hochkaräter ausgeschaltet. Im Achtelfinale schlugen die beiden die Weltranglistenersten Anders Mol und Christian Sörum aus Norwegen (2:1) und sorgten dann für das Aus der tschechischen Titelverteidiger Ondrej Perusic und David Schweiner (2:0).

Erneut kein Durchkommen gegen Åhman/Hellvig

Gegen Ahman/Hellvig zeigten Ehlers/Wickler nun aber erneut Nerven. Das DVV-Duo agierte im Angriff oft nicht zwingend genug, der erste Satz war eine deutliche Angelegenheit. Trotz eines besseren Starts in den zweiten Durchgang konnten Ehlers/Wickler die nächste bittere Pleite gegen die Schweden nicht verhindern.