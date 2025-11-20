Beachvolleyball-WM: Ehlers/Wickler dank Comeback im Viertelfinale

SID 20.11.2025 • 08:51 Uhr Während das deutsche Männer-Duo mit ganz viel Kampfgeist die Weltranglistenersten besiegt, verliert das Frauen-Team glatt in zwei Sätzen.

Starkes Comeback, der Medaillentraum lebt: Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler haben bei der Beachvolleyball-WM in Australien das Viertelfinale erreicht. Das Hamburger Duo bog seine Achtelfinal-Partie gegen die norwegischen Europameister Anders Mol und Christian Sörum trotz Satzrückstand noch um und erkämpfte sich im Sand von Adelaide einen 2:1-Erfolg (16:21, 21:18, 16:14).

Den Sieg gegen die Weltranglistenersten sicherten sich Ehlers/Wickler mit dem vierten Matchball im dritten Satz. In der Runde der besten Acht wartet nun das tschechische Duo Ondrej Perusic und David Schweiner auf die deutschen Hoffnungsträger.

Lippmann/Bock scheitern im Achtelfinale

Bei den Frauen erwischte es am Donnerstag dagegen Louisa Lippmann und Linda Bock. Das deutsche Duo unterlag im Achtelfinale den Italienerinnen Valentina Gottardi und Reka Orsi Toth glatt in zwei Sätzen mit 0:2 (18:21, 14:21) und musste als zweites Frauen-Team vorzeitig die Segel streichen. Svenja Müller und Cinja Tillmann, Europameisterinnen von 2024, waren bereits in der Runde der besten 32 Teams gescheitert.