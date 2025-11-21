Beach-WM-Drama: Pfretzschner/Winter raus – Ehlers/Wickler hoffen

SID 21.11.2025 • 08:43 Uhr Bei der Beachvolleyball-WM müssen sich die deutschen Meister im Viertelfinale knapp geschlagen geben.

Lukas Pfretzschner und Sven Winter (Eintracht Spontent) haben bei der Beachvolleyball-WM in Australien den Einzug ins Halbfinale knapp verpasst.

In einer umkämpften Partie mussten sich die deutschen Meister nach drei Sätzen Teo Roater und Arnaud Gauthier-Rat aus Frankreich mit 1:2 (19:21, 21:17, 13:15) geschlagen geben.