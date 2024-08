Olympia: Ehlers/Wickler holen Silber im Beachvolleyball-Finale!

Nils Ehlers und Clemens Wickler haben den ganz großen Olympia-Coup verpasst, baggerten unterm Eiffelturm in Paris aber zu Silber. Deutschlands bestes Beachvolleyball-Duo unterlag den Weltranglistenersten David Ahman und Jonatan Hellvig aus Schweden in einem einseitigen Finale mit 0:2 (10:21, 13:21), die erhoffte Wiederholung des 2012-Triumphs von Julius Brink und Jonas Reckermann gelang nicht.

Schwächster Turnierauftritt im Finale

Fehler und Nervosität

Das deutsche Duo produzierte zu viele Fehler, wirkte nervös und war von Beginn an chancenlos. Die Schweden verwandelten ihren zweiten Matchball schon nach 34 Minuten.

Erster Medaillengewinn seit zwölf Jahren

Fantastisches Turnier

Ehlers/Wickler spielten ein fantastisches Turnier und gewannen gegen sämtliche Topteams, ehe ihr Siegeszug im Finale am späten Samstagabend gestoppt wurde.

Schweden dominieren von Beginn an

Probleme gegen die schwedische Abwehr

"Scheiß drauf, wir geben hier alles", rief Ehlers seinem Mitspieler zu und munterte ihn immer wieder auf. Doch auch in der Folge hatte das deutsche Team Probleme, über die starke schwedische Abwehr mit Superblocker Hellvig zu kommen. Eigene Aufschläge landeten zudem im Netz, nach nur 17 Minuten ging der erste Satz weg.

Keine psychische Befreiung

Erfolgsstory endet mit Silber

Dabei hatten sich die beiden deutschen Weltranglistendritten in Paris ihren Weg unaufhaltsam ins Finale gebahnt. Drei Siegen in drei Gruppenspielen folgte unter anderem ein Ausrufezeichen gegen die Weltranglistenzweiten George/Andre aus Brasilien im Achtelfinale. Auch Norwegens Top-Duo, gegen das sie zuvor noch kein Spiel gewonnen hatten, konnten die deutschen Meister im Halbfinale nicht stoppen – woraufhin Ehlers ankündigte: „Jetzt gehen wir auf Gold.“ Bei Welt- und Europameisterschaften war die gemeinsame Jagd nach Medaillen für das Duo, das seit Ende 2021 zusammenspielt, bislang vergeblich gewesen - und auch die Pariser Erfolgsstory von Ehlers/Wickler endete am Samstagabend mit Silber.