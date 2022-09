Tom Brady und Gisele Bündchen: CNN berichtet über angebliche Trennung

Dass die Freude einen Preis hat, hat Brady soeben in seinem Podcast aber auch selbst anschaulich gemacht: „Ich habe sei 23 Jahren nicht Weihnachten und Thanksgiving gefeiert, keine Geburtstage mit mir lieben Menschen gefeiert, die zwischen August und Ende Januar geboren sind. Ich kann in dieser Zeit keine Beerdigungen und keine Hochzeiten besuchen. Irgendwann kommt der Moment in deinem Leben, in dem du sagst: Es ist genug und es ist Zeit, einen Schritt in ein anderes Leben zu gehen.“