FC Bayern: Joshua Kimmich mit Gastrolle im TV beim Münchner Tatort

Bayern-Profi Joshua Kimmich hat im kommenden Münchner „Tatort" einen Gastauftritt. Der 27-Jährige spielt in der Folge „Hackl" einen Fitnesscoach, der gemeinsam mit den TV-Kommissaren Ivo Batic und Franz Leitmayr vor der Kamera steht.

Die Folge wird am 12. März in der ARD ausgestrahlt. Batic und Leitmayr, die von den Schauspielern Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl verkörpert werden, ermitteln in ihrem insgesamt 92. Fall.