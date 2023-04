Falsche Bombendrohung! Eifersüchtige Freundin will nicht, dass ihr Freund zur Partie von Olympique Marseille fährt

Dabei wählte sie einen äußerst gewissenlosen Weg. Als ihr Freund bereits im Bus Richtung Stadion gesessen war, wählte sie die Nummer der Polizei: „Mein Freund ist mit einer Bombe im Bus. Er will ganz Marseille in die Luft jagen“, wird die junge Frau von der französischen Zeitung L´Independant zitiert.

Marseille lässt Fan trotz Bombendrohung jubeln

Am nächsten Tag musste er in der Polizeiwache seine Sicht auf die vergangenen Ereignisse erklären. Seine von Eifersucht getriebene Freundin wird Anfang Mai von der Justiz in Toulouse vorgeladen.