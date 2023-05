Mega-Deal! Erling Haaland unterschreibt Deal mit Luxusmarke

Erling Haaland steht auf gewagte Outfits

Neben einem Pyjama im Leoparden-Look oder einem mit Herzchen bestickten Hemd präsentierte er sich bereits in zahlreichen bunten und gewagten Outfits in den Sozialen Medien.

Haaland greift mit Manchester City nach Titeln

Sportlich beeindruckt Haaland ohnehin mit Rekorden und Toren wie am Fließband. In der Premier League ist Manchester City der Titel nach dem Patzer des ärgsten Verfolgers Arsenal so gut wie sicher. Haaland hat wettbewerbsübergreifend ganze 52 Treffer für die Skyblues erzielt und so die erfolgreiche Spielzeit entscheidend mitgeprägt.