Beziehung mit Alexander Zverev: Diese Probleme sieht Sophia Thomalla aktuell

Bereits seit zwei Jahren sind Tennis-Star Alexander Zverev und TV-Moderatorin Sophia Thomalla ein Paar. Nach Zverevs Turniersieg bei den Hamburg European Open fuhren die beiden sogar zusammen in das Elternhaus des 26-Jährigen.

Bei seinen Turnieren sitzt Thomalla öfter auch mal auf der Tribüne und feuert ihn an. Doch auch in ihrer Beziehung gibt es Schwierigkeiten zu meistern. „Klar würde ich mir manchmal mehr Zweisamkeit in den eigenen vier Wänden wünschen“, sagte Thomalla im Interview mit RTL.