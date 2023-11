Dennis Rodman und Carmen Electra: Eine legendäre Blitz-Ehe mit tragischer Geschichte

Zusammen bildeten Dennis Rodman und Carmen Electra eine der wildesten Promi-Popkultur-Verbindungen der Neunziger, ihr Liebesleben war auch ein schlüpfriges Randthema in der Jordan-Doku „The Last Dance“.

Heute vor 25 Jahren heiratete das ungleiche Paar im Spielerparadies Las Vegas - nur um die Ehe kurz darauf wieder aufzulösen. Die Geschichte dahinter ist nicht ganz so sehr in Erinnerung geblieben: Es war eine traurige.

Carmen Electra hatte Mutter und Schwester verloren

Dennis Rodman war "nicht richtig bei Verstand"

Die privaten Streitigkeiten gingen jedoch weiter, im November 1999 musste die Polizei in einen häuslichen Streit der beiden in einem Hotel in Miami eingreifen. Es war eine von vielen Negativschlagzeilen, die der lange von Suchtproblemen geplagte und als kontroverse Figur präsent gebliebene Rodman in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder geschrieben hat.