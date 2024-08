TV-Hammer um Ex-Bundesliga-Star Max Kruse

Max Kruse scheint auch nach der Karriere der Wettkampfeifer gepackt zu haben: Er wird bei der diesjährigen Ausgabe von „Promi Big Brother“ in den Container einziehen.

Ex-Nationalspieler Kruse, der neben seinen Leistungen auf dem Fußballplatz auch abseits des Rasens für öffentliches Aufsehen sorgte, betritt nun die Welt des Reality-TVs. „Ich möchte die Zeit im Container einfach genießen. Möge der Sympathischste gewinnen“, erklärt Kruse vor seinem Einzug. Am 7. Oktober startet die 12. Staffel auf Sat.1 .

Neben seiner Karriere als Fußballer war der 36-Jährige unter anderem durch Engagements in der Poker- und Motorsportszene sowie durch ein eigenes Team in der Baller League von Lukas Podolski in den Schlagzeilen.