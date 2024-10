Höhepunkt einer filmreifen Story: Tennis-Star heiratet Fan

SPORT1 12.10.2024 • 21:37 Uhr Aus einem zufälligen Treffen ist der Bund fürs Leben geworden. Tennis-Star Garbine Muguruza traf 2021 beim Spazierengehen im Central Park einen Fan, gut drei Jahre später hat das Paar geheiratet.

Ihre Geschichte hätte Hollywood nicht besser inszenieren können: Die ehemalige Weltranglistenerste, Garbine Muguruza, und Arthur Borges haben sich in dieser Woche in Marbella das „Ja-Wort“ gegeben.

Das erste Treffen der beiden war reiner Zufall. „Mein Hotel lag in der Nähe des Central Parks und ich langweilte mich, also dachte ich, ich sollte spazieren gehen“, erzählte die Spanierin in einem Interview mit HOLA! Spain.

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin befand sich 2021 wegen der US Open gerade in New York. Bei einem Spaziergang im Central Park wurde sie von einem Fan angesprochen und um ein Selfie gebeten. Daraus entwickelte sich eine Liebesbeziehung, die in dieser Woche mit der Hochzeit ihren Höhepunkt fand. Jener Fan ist nun ihr Ehemann: Arthur Borges.

Muguruzas Ehemann ist selbst nicht im Tennis aktiv. Borges arbeitet in der Modebranche, auch als Model. Zum Zeitpunkt des Kennenlernens war er für die Luxusmarke Tom Ford in New York City tätig gewesen.

Erfolgreiche Tennis-Karriere

Muguruza, die im April ihren Rücktritt ankündigte, kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. 2016 triumphierte sie bei den French Open. Ein Jahr später konnte sie den Wimbledon-Titel im Dameneinzel gewinnen, indem sie Serena Williams in zwei Sätzen mit 7:5, 6:0 besiegte.

Nach den US-Open 2017 erreichte sie die Spitze der Damen-Tennis-Weltrangliste. Im selbigen Jahr wurde sie von der ITF zum World Champion gekürt und von der WTA zur Spielerin des Jahres gewählt.