Olympia-Starterin verrät: Darum zeige ich mich nackt

Ianculescu mittlerweile im Radsport aktiv

„Lasst uns mit einigen negativen Aspekten beginnen. Die Sache ist die, dass die Welt dich immer beurteilen wird, egal, was du machst. Unabhängig vom Thema: Du bist entweder zu viel oder zu wenig, zu dick oder zu dünn, zu seltsam oder langweilig. Zum Glück habe ich schon in sehr jungen Jahren herausgefunden, dass ich die Dinge immer auf meine Weise tun werde“, erklärte die 32-Jährige, die sich mittlerweile dem Radsport zugewandt hat.

„Ich wollte nicht als jemand gesehen werden, der dafür bekannt ist, ‚Bikinifotos‘ zu verkaufen, wenn man bedenkt, dass ich als Sportlerin so hart gearbeitet habe, hart für meine Ausbildung gearbeitet habe, mehrere Sprachen spreche und das Bild von mir, das ich geschaffen und respektiert habe, wirklich liebe“, so die gebürtige Rumänin, die 2001 mit ihrer Familie nach Kanada auswandert war.

Ianculescu will zu Olympia 2028

Die Olympischen Spiele in Paris in diesem Jahr hat Ianculescu zwar verpasst, dafür arbeitet sie gemeinsam mit ihrem Freund, dem österreichischen Radsportler Felix Gall, an einer Teilnahme an den Spieler 2028 in Los Angeles.