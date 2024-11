"Helft ihm doch!" Unglaubliche Ailton-Szenen bei der Wok-WM

Die Werder-Ikone blieb im Einer-Wok gleich mehrfach in der Bobbahn in Winterberg stecken und stellte mit seiner Zeit von 5:33,86 Minuten wohl einen Langsamkeitsrekord für die Ewigkeit auf.

Wok-WM: Mitarbeiter schieben Ailton an

Das sollte diesmal nicht erneut passieren und so schob ihn ein Security-Mann auf Ailtons Bitte an - doch auch das sollte nicht ausreichen, um den 51-Jährigen wieder in Fahrt zu bringen. Also zog ihn ein weiterer Security-Mitarbeiter bis zu einer Stelle, an der es ein wenig mehr bergab ging.