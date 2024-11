Lehmann-Geständnis: "Die Wahrheit war, dass ich einen Fehler gemacht habe"

Jens Lehmann hat nach seiner Alkoholfahrt beim Oktoberfest in München Stellung bezogen. Ob und wann der ehemalige Nationaltorhüter seinen Führerschein wieder bekommt, ließ er offen.

„Die Wahrheit war, dass ich einen Fehler gemacht habe, weil ich gedacht habe, ich könnte fahren. Das war nicht so. Ich hatte 0,7 Promille“, gestand Lehmann jetzt bei Welt TV .

Zum Zeitpunkt des Vergehens hatte die Bild einen Polizisten wie folgt zitiert: „Es ist irre, dass er sich danach ans Steuer gesetzt hat. Rund um die Wiesn wimmelt es nur so vor Polizisten, die genau solche Suff-Fahrten verhindern sollen.“

Total betrunken? „Überhaupt nicht der Fall gewesen“

Auch wenn er sich weitgehend einsichtig zeigte, bemängelte Lehmann dennoch die Darstellung des Vorfalls in den Medien. „Es wurde teilweise so dargestellt, als ob ich total betrunken gewesen wäre, was überhaupt nicht der Fall gewesen ist“, behauptete er.