DFB-Team: Ed Sheeran überrascht im Deutschland-Trikot

SPORT1 06.09.2025 • 17:42 Uhr Bei einem Auftritt in Düsseldorf zeigt sich Musikstar Ed Sheeran plötzlich im Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Mit dem Debakel zum Auftakt der WM-Qualifikation hat die deutsche Nationalmannschaft viel Kritik auf sich gezogen. Nun zeigte Musikstar Ed Sheeran einen Tag nach der 0:2-Pleite gegen die Slowakei seine Unterstützung für das Team.

Der Brite gab am Freitagabend vor 60.000 Fans in der Düsseldorfer Arena seine Hits zum besten - und sang die Zugaben im Jubiläumstrikot des DFB von Ausrüster Adidas.

Schon bei vergangenen Konzerten fiel Ed Sheeran mit Trikots auf. Vor der EM 2024 auf der Theresienwiese in München trug er aber noch das England-Shirt statt des DFB-Jerseys.

Ed Sheeran ist bekennender Fußball-Fan

Anfang August zeigte sich der Pop-Star bei einem Auftritt in Zürich mit dem Trikot der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft, die bei der Heim-EM bis ins Viertelfinale vorgedrungen war.

Ed Sheeran ist für seine Fußball-Affinität bekannt. Im Sommer 2024 erwarb der Musiker sogar Anteile an seinem Lieblingsverein Ipswich Town, der aktuell in der zweitklassigen Championship spielt.