Ipswich Town: Englands Cinderella-Story - Premier League auch dank Ed Sheeran?

Als Ipswich Town Anfang des Jahrtausends zuletzt in der Premier League spielte, wurde der kleine Verein aus Suffolk vom Anhang der Großstadt-Klubs aus Manchester, Birmingham und London auf dem Feld auseinandergenommen - und auf den Rängen verspottet.

“No noise from the tractor boys” sangen die Gegner in Anlehnung an das ländliche Suffolk, wo Ipswich liegt. Heute nennt sich Ipswich Town selbst stolz “Tractor Boys” - und Lärm macht der kleine Klub gerade jede Menge.

Marschiert Ed Sheerans Klub direkt in die Premier League?

Ipswich ist erst im vergangenen Sommer aus der 3. Liga aufgestiegen, steht in Englands 2. Liga, der Championship, auf Platz zwei - und schnuppert am Aufstieg in die Premier League. Nur Leicester hat mehr Punkte als die Tractor Boys, die sogar namhafte Vereine wie Leeds United, West Brom und Sunderland in der Tabelle verdrängt haben.

Die Erfolgsfaktoren sind ein junger Trainer, ein amerikanischer Investor - und Ed Sheeran.

Coach Kieran McKenna, 37, übernahm Ipswich im Dezember 2021 auf Rang elf der League One, Englands 3. Liga. In der Folgesaison 2022-2023 holten die Tractor Boys mit aggressiven und attraktivem Offensivfußball phänomenale 98 Punkte. Ein Spielstil, an den das Team von McKenna seit dem Aufstieg in die Championship nahtlos angeknüpft hat.

Ipswich-Coach McKenna war einst Co-Trainer bei ManUnited

McKenna war zweifellos ein Glücksgriff der US-Investorengruppe Gamechanger 20, die vor drei Jahren bei Ipswich Town einstieg. Der britische Trainer, der an der Loughborough Universität Sport studierte, nachdem er seinen Profi-Traum mit 22 verletzt aufgeben musste, arbeitete sich einst bei Manchester United bis zum Co-Trainer von Ole Solskjaer hoch, bevor er bei Ipswich die Chance als Cheftrainer bekam.

Mit McKenna an der Seitenlinie übertrifft Ipswich die sportlichen Erwartungen Jahr für Jahr. In dieser Saison hat sein Team von 24 Mannschaften in der Championship laut Transfermarkt zwar den zehntniedrigsten Marktwert, steht mit einem Kaderwert von 45 Millionen Euro jedoch an zweiter Stelle vor Größen wie Southampton (207 Mio. Euro) und Leeds (195 Mio. Euro), dessen Mannschaften auf Papier viermal so gut sein sollten.

Dann wäre da noch die Sache mit Ed Sheeran. Kein anderer Zweitligist hat einen so spektakulären Trikotsponsor wie Ipswich. Der weltberühmte Sänger wuchs 30 Kilometer von Ipswich entfernt auf und ist lebenslanger Anhänger. Seit der Saison 2021-22 ist er als Trikotsponsor an Bord. Ipswichs drittes Trikot verkaufte sich 2021 binnen Tagen 11.000 mal - Vereinsrekord in der Geschichte des Klubs.

Ed Sheeran: Trikot-Sponsor und Kabinen-Besucher bei Ipswich Town

Das Logo seiner “Divide”-Welttournee prangt bis heute auf der Brust der Spieler. Dabei geht Sheerans Engagement weit über eine reine Sponsorentätigkeit hinaus. Er besucht regelmäßig Spiele, singt mit den Profis nach Spielen in der Kabine - und zapft im Stadion Bier-Pints hinter der Theke.

Längst ist Ipswich Town durch den “Shape of You”-Sänger in aller Welt berühmt geworden - Trikots der daheim verschmähten “Tractor Boys” sind mittlerweile sogar Teil seines Tour-Merchandises.

Ob es am Ende sportlich zum Aufstieg in die Premier League reicht, oder ob es bei einer lokalen Cinderella-Story-bleibt, entscheidet sich wohl erst im Frühsommer.