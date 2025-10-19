Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
DARTS
FORMEL 1
US-SPORT
EISHOCKEY
HANDBALL
BASKETBALL
TENNIS
WINTERSPORT
MEHR
Mehr
Boulevard>

Promi Padel WM: Mats Hummels muss absagen - Christoph Kramer holt den Titel!

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Hummels fehlt verletzt bei Showevent

Mats Hummels sagt für die Promi Padel WM kurzfristig ab und verbringt den Abend in der Allianz Arena. Den Titel beim Padel-Turnier holt dafür ein anderer Fußball-Weltmeister von 2014.
Er gewann fünfmal die deutsche Meisterschaft, krönte sich 2014 zum Weltmeister und wurde sogar für den Ballon d’Or nominiert. Wie gut war eigentlich Mats Hummels?
Julius Schamburg
Mats Hummels sagt für die Promi Padel WM kurzfristig ab und verbringt den Abend in der Allianz Arena. Den Titel beim Padel-Turnier holt dafür ein anderer Fußball-Weltmeister von 2014.

Kein „zweiter Weltmeistertitel“ für Mats Hummels. Der ehemalige Profifußballer musste seine Teilnahme bei der ersten Ausgabe der Promi Padel WM kurzfristig verletzungsbedingt absagen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mischa Zverev, der eigentlich mit Hummels im Team antreten sollte, erklärte am Samstagabend beim übertragenden Sender ProSieben: „Er hat sich verletzt. Er hat so viel trainiert, er wollte mich so sehr begeistern, dass er sich verletzt hat. Das wurde mir so erzählt.“

Hummels erklärt sein Fehlen

Kurz darauf wurde Hummels per Videobotschaft in den Münchner SAP Garden geschaltet. „Ich kann nicht beim Padel-Turnier mitspielen. Ich habe es seit ein paar Wochen an der Bandscheibe und bin noch nicht wieder fit“, entschuldigte sich der Fußball-Weltmeister von 2014.

Stattdessen war Hummels übrigens beim Klassiker in der Allianz Arena zu Gast. Das Duell zwischen seinen beiden Ex-Vereinen konnten die Bayern knapp mit 2:1 (1:0) für sich entscheiden und Dortmund kassierte die erste Bundesliga-Niederlage seit März. Hummels postete Bilder aus dem Stadion in seiner Instagram-Story.

{ "placeholderType": "MREC" }

Für Hummels sprang beim Padel-Turnier spontan Moderator Steven Gätjen in die Bresche. Mit Erfolg! Zverev und Gätjen schafften es bis ins Finale.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Promi Padel WM: Kramer triumphiert

Den Titel holte sich ein anderer Weltmeister von 2014: Christoph Kramer triumphierte gemeinsam mit Ex-Fußballprofi Marc Rzatkowski.

Das Duo um Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber und Mario Gomez schaffte es bis ins Halbfinale. Auch Marcell Jansen und YouTuber Stephan Gerick kamen unter die letzten Vier.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite