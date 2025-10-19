Promi Padel WM: Mats Hummels muss absagen - Christoph Kramer holt den Titel!

Kein „zweiter Weltmeistertitel“ für Mats Hummels. Der ehemalige Profifußballer musste seine Teilnahme bei der ersten Ausgabe der Promi Padel WM kurzfristig verletzungsbedingt absagen.
Hummels fehlt verletzt bei Showevent
Mischa Zverev, der eigentlich mit Hummels im Team antreten sollte, erklärte am Samstagabend beim übertragenden Sender ProSieben: „Er hat sich verletzt. Er hat so viel trainiert, er wollte mich so sehr begeistern, dass er sich verletzt hat. Das wurde mir so erzählt.“
Hummels erklärt sein Fehlen
Kurz darauf wurde Hummels per Videobotschaft in den Münchner SAP Garden geschaltet. „Ich kann nicht beim Padel-Turnier mitspielen. Ich habe es seit ein paar Wochen an der Bandscheibe und bin noch nicht wieder fit“, entschuldigte sich der Fußball-Weltmeister von 2014.
Stattdessen war Hummels übrigens beim Klassiker in der Allianz Arena zu Gast. Das Duell zwischen seinen beiden Ex-Vereinen konnten die Bayern knapp mit 2:1 (1:0) für sich entscheiden und Dortmund kassierte die erste Bundesliga-Niederlage seit März. Hummels postete Bilder aus dem Stadion in seiner Instagram-Story.
Für Hummels sprang beim Padel-Turnier spontan Moderator Steven Gätjen in die Bresche. Mit Erfolg! Zverev und Gätjen schafften es bis ins Finale.
Promi Padel WM: Kramer triumphiert
Den Titel holte sich ein anderer Weltmeister von 2014: Christoph Kramer triumphierte gemeinsam mit Ex-Fußballprofi Marc Rzatkowski.
Das Duo um Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber und Mario Gomez schaffte es bis ins Halbfinale. Auch Marcell Jansen und YouTuber Stephan Gerick kamen unter die letzten Vier.