Luke Littler sagt für Promi-Darts-WM ab

Julius Schamburg 04.01.2026 • 17:28 Uhr Luke Littler nimmt nicht an der Promi-Darts-WM teil. Das 18 Jahre alte Wunderkind wird vom WM-Finalisten Gian van Veen vertreten.

Der frischgebackene Weltmeister Luke Littler hat seine Teilnahme an der Promi-Darts-WM abgesagt.

Damit wird „The Nuke“ nicht beim Showevent antreten, das seit einigen Jahren am Abend nach dem WM-Finale stattfindet. Die Bild berichtet, dass Littler „erst einmal eine Pause einlegen möchte“.

Promi-Darts-WM: Van Veen springt für Littler ein

Schon im vergangenen Jahr war Littler nicht angetreten. Anstelle von Littler wird Vize-Weltmeister Gian van Veen beim Teamevent an den Start gehen und an der Seite von Moderatorin Cathy Hummels spielen. Das teilte der übertragende Sender ProSieben am Sonntag mit.

Das WM-Finale am Samstagabend hatte van Veen mit 1:7 in Sätzen gegen Littler verloren, der damit seinen Weltmeistertitel als erst vierter Spieler in der PDC-Geschichte erfolgreich verteidigte.

Die weiteren Teams bei der Promi-Darts-WM in Bonn bilden: