Luke Littler sagt für Promi-Darts-WM ab

Luke Littler nimmt nicht an der Promi-Darts-WM teil. Das 18 Jahre alte Wunderkind wird vom WM-Finalisten Gian van Veen vertreten.
Luke Littler krönt sich im Ally Pally auch 2026 zum Weltmeister und schlägt Gian van Veen in beeindruckender Art und Weise. Littler verteidigt damit seinen Titel.
Julius Schamburg
Luke Littler nimmt nicht an der Promi-Darts-WM teil. Das 18 Jahre alte Wunderkind wird vom WM-Finalisten Gian van Veen vertreten.

Der frischgebackene Weltmeister Luke Littler hat seine Teilnahme an der Promi-Darts-WM abgesagt.

Damit wird „The Nuke“ nicht beim Showevent antreten, das seit einigen Jahren am Abend nach dem WM-Finale stattfindet. Die Bild berichtet, dass Littler „erst einmal eine Pause einlegen möchte“.

Promi-Darts-WM: Van Veen springt für Littler ein

Schon im vergangenen Jahr war Littler nicht angetreten. Anstelle von Littler wird Vize-Weltmeister Gian van Veen beim Teamevent an den Start gehen und an der Seite von Moderatorin Cathy Hummels spielen. Das teilte der übertragende Sender ProSieben am Sonntag mit.

Das WM-Finale am Samstagabend hatte van Veen mit 1:7 in Sätzen gegen Littler verloren, der damit seinen Weltmeistertitel als erst vierter Spieler in der PDC-Geschichte erfolgreich verteidigte.

Die weiteren Teams bei der Promi-Darts-WM in Bonn bilden:

  • Reiner Calmund und Martin Schindler
  • Ailton und Stephen Bunting
  • Gülcan Kamps und Luke Humphries
  • Joey Kelly und Michael van Gerwen
  • Alex Kumptner und Nathan Aspinall

