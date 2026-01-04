Darts-WM: Blut-Vorfall im WM-Finale aufgeklärt

Johannes Vehren 04.01.2026 • 11:35 Uhr Während des Finales der Darts-WM zwischen Luke Littler und Gian van Veen kommt es zu einer kuriosen Unterbrechung. Van Veen erklärt nach seiner Niederlage den blutigen Zwischenfall.

„Luke hat mich auch gefragt, was passiert ist“, sagte van Veen auf der Pressekonferenz und schilderte: „Ich war in der Pause auf Toilette und habe mir meinen kleinen Finger an der linken Hand in der Toilettentür eingequetscht. Es hat geblutet und dann habe ich mit meinem kleinen Finger das Board berührt.“

Darts-WM: „Das war keine normale Situation“

Zu dem Zeitpunkt zeigte „The Giant“ selbst kurz irritiert auf die Scheibe, aber beide Stars spielten zunächst weiter. Erst nachdem Littler den Satz gewonnen hatte, orderte Caller George Noble einen Boardwechsel an und die Partie war für eine kurze Zeit unterbrochen.

„Das war keine normale Situation“, scherzte van Veen und stellte abschließend klar: „Da es meine linke Hand war, hat es mein Spiel nicht beeinflusst.“