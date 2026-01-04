Darts-WM: Blut-Vorfall im WM-Finale aufgeklärt

Gian van Veen hat nach seiner Finalniederlage gegen Luke Littler aufgeklärt, wieso er plötzlich im sechsten Satz geblutet hat und wie das Blut auf das Board gekommen ist.
Blut-Vorfall im WM-Finale aufgeklärt
„Luke hat mich auch gefragt, was passiert ist“, sagte van Veen auf der Pressekonferenz und schilderte: „Ich war in der Pause auf Toilette und habe mir meinen kleinen Finger an der linken Hand in der Toilettentür eingequetscht. Es hat geblutet und dann habe ich mit meinem kleinen Finger das Board berührt.“
Darts-WM: „Das war keine normale Situation“
Zu dem Zeitpunkt zeigte „The Giant“ selbst kurz irritiert auf die Scheibe, aber beide Stars spielten zunächst weiter. Erst nachdem Littler den Satz gewonnen hatte, orderte Caller George Noble einen Boardwechsel an und die Partie war für eine kurze Zeit unterbrochen.
„Das war keine normale Situation“, scherzte van Veen und stellte abschließend klar: „Da es meine linke Hand war, hat es mein Spiel nicht beeinflusst.“
Letztlich kam Littler dadurch nicht aus seinem Rhythmus und verteidigte im Eiltempo seinen WM-Titel. Der 18-Jährige ist erst der vierte Spieler, der zweimal in Folge Weltmeister wurde.