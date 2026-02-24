Lisa Müller: "Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen"

SPORT1 24.02.2026 • 18:22 Uhr Seit vergangenem August führen Thomas und Lisa Müller eine Fernbeziehung. Die 36-Jährige spricht darüber, wie damals die Entscheidung getroffen wurde.

Auf einer politischen Veranstaltung am Montagabend in Bamberg hat Lisa Müller über die Fernbeziehung zu Ehemann Thomas gesprochen. Seit dem Wechsel von Müller zu den Vancouver Whitecaps im vergangenen August nach Kanada lebt das Paar auf einer Distanz von rund 8500 Kilometern.

„Er als Sportler weiß, wie sehr ich für meinen Sport lebe. Ich als Sportlerin weiß, wie sehr er für seinen Sport lebt“, erklärte die Dressurreiterin in einer Medienrunde und gestand: „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen.“ Dennoch sei es die Richtige gewesen, so die 36-Jährige.

Spielerfrau? Das findet Lisa Müller amüsant

Thomas und Lisa Müller kennen einander seit Müllers Juniorenzeit beim FC Bayern, 2009 verlobte sich das Paar und gab sich im selben Jahr das Ja-Wort.

Lisa Müller begeisterte ihren Mann auch für den Pferdesport, die beiden betreiben gemeinsam ein Gestüt bei München - Thomas Müllers Aus beim FC Bayern im vergangenen Jahr und der Wechsel nach Übersee stellt auch dieses Projekt vor neue Herausforderungen.

In dem neuen Mediengespräch gab Lisa Müller auch Einblicke, wie sie mit dem nicht überall beliebten Stempel der Spielerfrau umgeht. Sie gestand: „Ich habe lange versucht, dagegen anzukämpfen und zu sagen: Ich bin mehr, ich kann reiten.“