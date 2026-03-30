Tennis-Star Carlos Alcaraz gönnt sich millionenteure Luxus-Yacht

Tennis-Profi Carlos Alcaraz ist unter die Bootbesitzer gegangen. Der Spanier hat sich einen eigenen Luxus-Katamaran gekauft, der zwischen acht und zehn Millionen Euro gekostet haben soll. Das Boot bietet mit knapp 27 Metern Länge Platz für zehn Gäste.
Alcaraz kauft Luxus-Yacht
„Ich liebe Boote einfach. Und ich liebe das Meer seit ich ein kleines Kind bin. Von Zeit zu Zeit brauche ich Abstand von allem. Für mich ist es perfekt, auf einem Boot zu sein und mit meiner Familie und Freunden in See zu stechen“, erklärte der Weltranglistenerste seine teure Investition gegenüber Forbes.
Luxus-Yacht als Trostspender
Dass Alcaraz in den Weiten des Meers Entspannung sucht, ist nichts Neues. Schon nach den Olympischen Spielen 2024 mietete er sich eine Yacht an und versuchte so die Finalniederlage zu verdauen. Ähnlich wird es ihm auch jetzt ergehen, nachdem er beim „Sunshine Double“ in Indian Wells und Miami vorzeitig ausgeschieden war.
Nach seinem überraschenden Ausscheiden in Runde drei in Miami kündigte er schon an, dass er nun „ein paar Tage mit meiner Familie und meinen Freunden chillen“ würde. Allzu entspannt darf er es jedoch nicht angehen, denn schon am Sonntag beginnt das Masters-Turnier in Monte Carlo.
Noch steht Alcaraz in der Weltrangliste auf Rang eins. Mit einem Sieg bei dem Turnier im Fürstentum, könnte sein ärgster Konkurrent Jannik Sinner aber an ihm vorbeiziehen. Dieser hatte zuletzt das „Sunshine-Double“ gewonnen und und damit einen perfekten Tennis-Monat hinter sich.