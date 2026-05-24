Knifflige Frage über Fußball-WM bei "Wer wird Millionär?" für 250.000 Euro

Julius Schamburg 24.05.2026 • 20:15 Uhr Bei der Fernsehsendung "Wer wird Millionär?" geht es in der Spezialausgabe um zwei Millionen Euro. Ein Kandidat bekommt eine enorm knifflige Frage über Fußball-Weltmeisterschaften gestellt.

Bei der am Sonntagabend ausgestrahlten Folge der TV-Sendung „Wer wird Millionär?“ gab es eine enorm schwierige Frage über Fußball-Weltmeisterschaften zu beantworten.

Anlässlich von Pfingsten wurde „Das große Zocker-Special“ ausgestrahlt, bei dem es stolze zwei Millionen Euro zu gewinnen gab. Kandidat Johannes Groß lag richtig gut im Rennen und hatte bereits 125.000 Euro erspielt.

„Wer wird Millionär?“: Fußball-Frage bringt Kandidat ins Straucheln

Showmaster Günther Jauch stellte ihm die 250.000-Euro-Frage: „Welche Nation hat, zählt man alle 22 Fußballweltmeisterschaften zusammen, mit Abstand die meisten Gegentore kassiert?“

Die Antwortmöglichkeiten: Deutschland, Argentinien, Italien und Frankreich.

Groß gestand ein, dass er „überhaupt nicht“ fußballinteressiert sei, und schüttelte mit dem Kopf: „Mit Mühe und Not krieg ich zehn Bundesligavereine zusammen.“

Auch der Telefonjoker weiß es nicht

Schnell war für Groß klar, dass er auf seinen letzten Joker zurückgreifen wird – den Telefonjoker. Er entschied sich dazu, seinen Bruder Ludwig anzurufen.

Seine anderen beiden Brüder, die in der Vergangenheit beide schon auf dem begehrten Kandidatenstuhl von Jauch Platz genommen hatten, saßen übrigens im Publikum.

Doch auch Ludwig Groß konnte die Frage nicht beantworten: „Das weiß ich nicht. Da müsste ich raten.“ Was genau er denn raten würde? „Ich würde auf Argentinien tippen. Einfach nur ein Gefühl.“

Kandidat gewinnt stolze 125.000 Euro

Währenddessen schlugen die anderen beiden im Publikum sitzenden Geschwister die Hände vor dem Gesicht zusammen. Auch Johannes Groß war nicht vollends überzeugt und entschied sich dazu, aufzuhören: „So viel Geld habe ich noch nie auf einen Schlag bekommen.“

Mit der Gewinnsumme von 125.000 Euro übertrumpfte der zufriedene Gewinner auch seine beiden Brüder, die einst 32.000 respektive 64.000 Euro gewonnen hatten.

Und hätte er raten müssen? „Ich folge mal meinem kleinen Bruder und nehme ‚B, Argentinien'“, meinte Groß. Das wäre allerdings mächtig schief gegangen.

Deutschland kassierte 130 WM-Gegentore

Jauch klärte auf, dass tatsächlich Deutschland mit Abstand die meisten Gegentore bei Weltmeisterschaften kassiert hat. 130 Gegentreffer, um genau zu sein.

Allerdings hat Deutschland nach Brasilien auch mit Abstand die meisten Weltmeisterschaften gespielt (21), was stark mit ins Gewicht fiel.

Argentinien (18 Teilnahmen und 101 Gegentore), Frankreich (17 Teilnahmen und 85 Gegentore) und Italien (18 Teilnahmen und 77 Gegentore) haben deutlich weniger Gegentreffer als Deutschland kassiert.

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