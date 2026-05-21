WM: So kam es zur sensationellen Neuer-Wende

Felix Kunkel 21.05.2026 • 23:28 Uhr Was lange Zeit offiziell ausgeschlossen wurde, ist nun perfekt: Manuel Neuer kehrt für die WM ins DFB-Tor zurück. SPORT1 zeichnet den Weg vom Rücktritt bis zum spektakulären Comeback chronologisch nach.

Manuel Neuer und die Nationalmannschaft – das Kapitel schien im Sommer 2024 endgültig geschlossen. Doch aus dem vermeintlich klaren Rücktritt entwickelte sich, trotz wiederholter Dementis, ein Dauerthema rund um das DFB-Tor und die WM 2026.

Seit Donnerstagmittag ist es offiziell: Julian Nagelsmann setzt beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko auf den erfahrenen Bayern-Torhüter als Nummer eins.

„Jeder weiß, welche Aura Manu hat, welche Qualitäten er hat, was er einer Mannschaft gibt. Er wird der Mannschaft helfen“, erklärte der Bundestrainer.

Brisant: Intern hatte sich diese Entwicklung schon länger angebahnt. Bereits im März traf sich Nagelsmann nach eigener Aussage mit Neuer, als sich abzeichnete, dass Marc-André ter Stegen aufgrund anhaltender Rücken- und Knieprobleme nicht rechtzeitig fit wird.

Nach außen blieb der Bundestrainer jedoch bis in den April hinein zurückhaltend – und verwies immer wieder auf Neuer, der ein Comeback im DFB-Dress kategorisch ausgeschlossen hatte.

SPORT1 zeichnet die bemerkenswerte Entwicklung im Fall Neuer chronologisch nach.

21. August 2024: Neuer tritt aus dem DFB-Team zurück

Wenige Wochen nach dem Viertelfinal-Aus gegen Spanien bei der Heim-EM 2024 erklärt Neuer seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leichtgefallen ist. Ich fühle mich körperlich sehr gut, und natürlich hätte mich auch die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sehr gereizt. Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist, diesen Schritt zu gehen und mich in Zukunft voll und ganz auf den FC Bayern München zu konzentrieren“, schildert der Torhüter in einem emotionalen Statement.

2. September 2024: Ter Stegen wird neue Nummer eins

Nach jahrelanger Wartezeit ist Marc-André ter Stegen die neue Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft.

Den Aufstieg des Stammtorhüters vom FC Barcelona bestätigt Bundestrainer Julian Nagelsmann in Herzogenaurach: „Marc ist jetzt verdientermaßen die Nummer eins.“

22. September 2024: Ter Stegen verletzt sich schwer

Am Tag nach dem Ligaspiel gegen den FC Villarreal, bei dem ter Stegen verletzt ausgewechselt werden musste, gibt der FC Barcelona die bittere Diagnose bekannt: Ter Stegen hat sich einen vollständigen Riss der Patellasehne im rechten Knie zugezogen.

14. Oktober 2024: Neuer wird verabschiedet, Baumann gibt DFB-Debüt

Neuer wird im Rahmen des Heimspiels in der Nations League gegen die Niederlande zusammen mit Thomas Müller, Toni Kroos und Ilkay Gündogan gebührend von der Nationalmannschaft verabschiedet. An jenem Abend kommt Baumann zu seinem ersten A-Länderspiel.

20. und 23. März 2025: Nagelsmann stärkt ter Stegen

Baumann steht auch bei den beiden Nations-League-Viertelfinalspielen gegen Italien im DFB-Tor. Nagelsmann stellt jedoch klar: Die Nummer eins bleibt ter Stegen, der weiterhin an seiner Verletzung laboriert.

8. Juni 2025: ter Stegen absolviert sein bis dato letztes Länderspiel

Nach überstandener Verletzung hütet ter Stegen bei der 0:2-Niederlage im Spiel um Platz drei der Nations League gegen Frankreich das deutsche Tor. Bis heute soll es sein letzter Auftritt im DFB-Dress gewesen sein.

24. Juli 2025: Ter Stegen fällt monatelang aus

Ter Stegen kündigt an, dass er sich einer Rücken-OP unterzieht und daher monatelang fehlen wird.

„Körperlich und sportlich fühle ich mich in sehr guter Verfassung, wenngleich ich leider nicht schmerzfrei bin. Nach intensiven Gesprächen mit dem medizinischen Team des FC Barcelona und externen Experten ist eine Rückenoperation für mich der schnellste und sicherste Weg zur vollständigen Genesung“, teilt er mit.

30. Juli 2025: Nagelsmann spricht über mögliche Neuer-Rückkehr

Im Zuge des erneuten Ausfalls von ter Stegen spricht Nagelsmann bei einem internationalen Trainerkongress in Leipzig über ein mögliches Comeback von Neuer, das der langjährige DFB-Torwarttrainer Sepp Maier bei SPORT1 gefordert hatte.

Der Bundestrainer weist die Forderungen zurück. „Manu hat eine sehr gute Klub-WM gespielt, aber die Entscheidung haben wir ganz bewusst getroffen“, erklärt er zum Ende der DFB-Laufbahn von Neuer.

9. September 2025: Berater heizt Neuer-Debatte an

Während Oliver Baumann in der WM-Qualifikation im deutschen Tor steht, heizt Neuers Berater Thomas Kroth bei der Frankfurter Rundschau die Rückkehr-Spekulationen an: „Er ist topfit, bringt absolut seine Leistung. Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen.“

10. September 2025: Neuer bezieht erstmals Stellung

Einen Tag nach den brisanten Aussagen seines Beraters äußert sich erstmals Neuer zu einer möglichen Rückkehr ins DFB-Tor – und erteilt den Gerüchten eine Abfuhr.

„Es war eine bewusste Entscheidung von mir, dass ich nicht mehr dabei bin und zurückgetreten bin. Dementsprechend steht das für mich gar nicht im Raum. Ich konzentriere mich auf den Verein, da haben wir genug zu holen. Ich glaube, mit der Europameisterschaft war es ein schöner Abschluss“, stellt der Bayern-Torhüter klar.

13. September 2025: Neuer schließt DFB-Rückkehr erneut aus

Nach dem Sieg mit dem FC Bayern gegen den HSV schließt Neuer erneut ein DFB-Comeback aus.

„Wir (Neuer und sein Berater; Anm. d. Red.) haben nicht darüber gesprochen. Aber Fakt ist, dass ich mich dafür entschieden habe, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen.“

9. Oktober 2025: Nagelsmann lässt Hintertür offen

Nagelsmann hebt die Leistungen der deutschen Torhüter nach dem Rücktritt von Neuer positiv hervor: „Wir haben in all diesen Spielen, seit Manu aus freien Stücken zurückgetreten ist, nie einen Torwart drin gehabt, der schuld war, dass wir nicht gewonnen haben. Sogar eher andersrum: Wir haben einen Torwart drin gehabt, der immer seinen Teil dazu beigetragen hat, wenn wir erfolgreich waren.“

Aus diesem Grund habe man „kein Torwart-Thema“, betont der Bundestrainer, lässt aber zugleich eine kleine Hintertür offen: „Es können im Fußball immer Dinge passieren, die gewisse Maßnahmen erfordern. Stand heute ist es nicht der Fall.“

13. Oktober 2025: Nagelsmann wundert sich über ständige Diskussionen

Nagelsmann kann nicht nachvollziehen, warum wiederholt über das Neuer-Thema debattiert wird: „Ich wundere mich trotzdem immer, warum wir das jede Woche drei Stunden diskutieren. Zweifelsfrei spielt er eine gute Saison, aber wir haben aktuell kein Torwartproblem.“

5. Dezember 2025: Neuer bekräftigt Rücktritts-Entscheidung

Bei Sky bekräftigt Neuer seine Entscheidung, nicht mehr für das DFB-Team auflaufen zu wollen: „Von mir gab es in der Hinsicht nichts. Ich habe mich am Anfang positioniert und konzentriere mich auf den Klub. Das ist für mich das Entscheidende.“

4. Februar 2026: Ter Stegen ist wieder verletzt

Ter Stegen muss zu Beginn des WM-Jahres operiert werden, nachdem er sich am Oberschenkel verletzt hat, wie sein Leih-Klub FC Girona mitteilt.

11. Februar 2026: Neuer reagiert auf Hainer-Aussage und schließt Comeback aus

Nachdem Bayern-Vorstandsboss Herbert Hainer Neuer abermals beim DFB ins Gespräch gebracht hat („Die Besten müssen zur WM fahren“), reagiert der Torhüter: „Das sind schöne Worte, aber gerade er kennt meine Entscheidung, deswegen schmunzle ich da drüber.“

Auf Nachfrage, ob die Entscheidung des endgültigen Rücktritts in Stein gemeißelt sei, sagt Neuer: „Ja.“

12. Februar 2026: Nagelsmann weist auf Neuers Worte hin

Auf die Frage, ob er ausschließen könne, dass er den Neuer zu einem Comeback überreden wolle, antwortet Nagelsmann: Fakt eins sei ter Stegens „tragische Verletzung“.

Fakt zwei sei, „dass Manu zurückgetreten ist und noch einmal gesagt hat, dass sich an der Entscheidung nichts ändern wird“. Fakt drei sei, dass Baumann sowohl bei Hoffenheim als auch beim DFB „herausragend gut“ spiele.

29. März 2026: Nagelsmann sagt, dass Baumann die Nummer eins ist

Auf der Pressekonferenz vor dem Länderspiel gegen Ghana stellt Nagelsmann klar: „Baumann ist die Nummer eins. Wir haben auf der Torwart-Position überhaupt keine Probleme.“

7. April 2026: Neuer trumpft gegen Real auf

Beim 2:1-Sieg der Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid zeigt Neuer Weltklasse-Paraden und wird gefeiert. Die Diskussion um die Nummer eins erhält neuen Nährboden. Doch Neuer sagt: „Wir brauchen das Thema überhaupt nicht aufzumachen.”

11. April 2026: Neuer will die WM „entspannt von außen“ verfolgen

Neuer wird abermals auf eine DFB-Rückkehr zur WM angesprochen – und reagiert eindeutig: „Es wird die Weltmeisterschaft geben, aber ich bin jetzt gar nicht da drin und ich bin auch gar nicht Teil des Ganzen und deshalb schaue ich das entspannt von außen.“

16. April 2026: Nagelsmann erstickt alle Hoffnungen

„An der Situation mit Manuel hat sich nichts geändert. Er ist zurückgetreten und hat in den letzten Spielen mehrfach darüber gesprochen, dass das weiterhin Bestand hat“, betont Nagelsmann bei MagentaTV.

12. Mai 2026: Neuer-Bericht sorgt für Aufsehen

Entgegen monatelangen Dementis könnte Neuer nun doch ein Comeback in der Nationalmannschaft feiern – das berichtet zumindest der kicker unter dem Titel: „Die Zeichen mehren sich: Denkt Nagelsmann bei Neuer doch noch um?“

16. Mai 2026: Neuer, Baumann und Nagelsmann äußern sich

Die Ereignisse überschlagen sich. Nach dem letzten Saisonspiel gegen Köln wird Neuer gefragt, ob er mit Nagelsmann im Austausch stehe. Der Torhüter antwortet: „Wir hatten das ganze Jahr Kontakt, ganz normal, wie mit anderen ehemaligen Trainern und Verantwortlichen auch. Da war jetzt nichts Besonderes dabei. Ich bin total entspannt.“

Währenddessen wird Baumann nach dem Saisonfinale gefragt, ob er die deutsche Nummer eins bei der WM sein werde. Der Hoffenheimer erklärt: „Das ist mein Stand, ich habe keine andere Info.“ Nagelsmann habe ihm „das Vertrauen ausgesprochen. Punkt.“

Doch wie Sky am Abend berichtet, ist die Rückkehr des 40-Jährigen ins Tor der Nationalmannschaft bei der WM beschlossene Sache. Darauf hätten sich Neuer, Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler verständigt.

Nagelsmann ist am späten Abend als Gast im ZDF-Sportstudio. Dort will er sich nicht konkret äußern und sagt nur: „Wir lassen uns nicht davon treiben. Wir haben den Termin der Kadernominierung bewusst gewählt. Wir werden keine Dinge vorwegnehmen.“

19. Mai 2026: Nagelsmann hat Baumann informiert

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Torhüter Oliver Baumann darüber informiert, dass er mit Manuel Neuer als Nummer eins bei der anstehenden WM plant. SPORT1 kann einen entsprechenden Bericht der Bild bestätigen.

21. Mai 2026: Neuer-Rückkehr offiziell!