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Zwei Jahre nach Olympia-Zoff: Deutsches Leichtathletik-Paar heiratet

Hochzeit nach hitzigen Olympia-Zoff

Zwei deutsche Leichtathleten geben sich das Jawort. Das Paar rückte vor zwei Jahren aus unschönen Gründen in den Fokus.
Jean Paul Bredau und Luna Bulmahn haben geheiratet
Jean Paul Bredau und Luna Bulmahn haben geheiratet
© IMAGO/Sven Simon
Dominik Hager
Zwei deutsche Leichtathleten geben sich das Jawort. Das Paar rückte vor zwei Jahren aus unschönen Gründen in den Fokus.

Im deutschen Leichtathletik-Team klingeln die Hochzeitsglocken. Die beiden 400-Meter-Spezialisten Jean Paul Bredau und Luna Bulmahn haben sich das Jawort gegeben. Das frisch verheiratete Ehepaar teilte auf Instagram Fotos von der Hochzeit.

Zu den vielen Gratulanten auf Social Media zählen unter anderem deutsche Leichtathletik-Stars wie Gina Lückenkemper und Gesa Krause.

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Für Bulmahn, die zwischen 2020 und 2024 mit Henrik Thiel verheiratet war, ist es bereits die zweite Ehe. Bredau schwebt erstmals im Eheglück und scheint davon direkt beflügelt worden zu sein. Jüngst lief der 26-Jährige die 400-Meter-Strecke in 45,04 Sekunden und qualifizierte sich damit für die Leichtathletik-EM. Bulmahn hinkt ihrer Bestzeit im laufenden Jahr noch um etwa 1,5 Sekunden hinterher.

Olympia-Krach nach Staffelentscheidung gegen Bulmahn

Bredau und Bulmahn waren bereits bei den Olympischen Spielen 2024 ein Paar und gerieten dabei nach einer umstrittenen Staffel-Entscheidung in den Fokus. Bei der 4×400-Meter-Mixed-Staffel durfte Alica Schmidt anstelle von Bulmahn laufen, obwohl diese die schnellere Saison-Bestleistung vorzuweisen hatte.

Die Staffel um die vor allem aus Social Media bekannte Schmidt schied bereits im Vorlauf aus. Ähnlich mies lief es dann für Bredau, der bei seinem Einzelstart ebenfalls in der ersten Runde scheiterte.

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