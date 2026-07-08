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WM: ARD-Moderatorin verkündet Pause

ARD-Moderatorin verkündet Pause

Lea Wagner moderiert bei der Fußball-WM für die ARD. Nun pausiert die 31-Jährige vorerst.
ARD-Moderatorin Lea Wagner verabschiedet sich in die Babypause
ARD-Moderatorin Lea Wagner verabschiedet sich in die Babypause
© IMAGO/APress
SPORT1
Lea Wagner moderiert bei der Fußball-WM für die ARD. Nun pausiert die 31-Jährige vorerst.

Über einen Monat moderierte Lea Wagner für die ARD diverse Sendungen rund um die Weltmeisterschaft 2026. Für den restlichen Turnierverlauf wird die 31-Jährige jedoch nicht mehr zu sehen sein.

Denn: Wagner verabschiedet sich in die Babypause. Zu einem Instagram-Post, auf dem die gebürtige Wiesbadenerin ihren prallen Babybauch stolz der Kamera präsentierte, schrieb sie: „Last one, alles rund gelaufen. So, so dankbar für unser tolles Team!“

Bei ihrem vorerst letzten Auftritt analysierte die Tochter von Trainer David Wagner gemeinsam mit Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger die dramatische Partie zwischen Argentinien und Ägypten (3:2) am Dienstagabend.

Wagner verabschiedet sich mit Instagram-Post in Babypause

Im Hinblick auf die anstehende Geburt ihres ersten Kindes kommentierte die Moderatorin: „Würd‘ ja gern sagen, dass es für mich jetzt erst mal ’n paar Wochen ruhiger wird – hab aber von vielen Eltern gehört, dass das Gegenteil der Fall ist.“

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Bereits im März hatte die Sportschau-Moderatorin ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Eine lange Babypause sei dagegen nicht vorgesehen:  „Es ist eine kurze Auszeit geplant, ich werde aber recht schnell wieder einsteigen.“

Wer Wagners Partner ist, bleibt ein Geheimnis. Öffentlich bekannt ist lediglich, dass das Paar im Dezember 2025 in Bremen heiratete.

Wagner begann 2018 beim SWR und moderiert seit 2021 die Skisprung-Übertragungen in der ARD. Seit 2023 ist sie zudem Teil des Sportschau-Teams.

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