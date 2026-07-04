Taylor Swift und Travis Kelce offiziell verheiratet!

SPORT1 04.07.2026 • 03:18 Uhr Nach langen Spekulationen: Taylor Swift und Chiefs-Star Travis Kelce geben sich im Madison Square Garden das Ja-Wort.

Taylor Swift und Travis Kelce sind verheiratet: Der Popstar und der Tight End der Kansas City Chiefs gaben sich am Freitag im Madison Square Garden das Ja-Wort.

Die Arena machte die Nachricht sogar auf Billboards außerhalb des MSG publik. Damit wurde New York zur Bühne für eine Hochzeit, wie sie die NFL-Welt selten sieht.

Prominente Gäste bei Swifts Hochzeit

Durch die Zeremonie führte Schauspieler Adam Sandler, wie Swifts Sprecherin Tree Paine mitteilen ließ. Als Trauzeuge stand Jason Kelce seinem Bruder zur Seite. Swift und Kelce hatten ihre Beziehung 2023 öffentlich gemacht und die Verlobung im vergangenen August verkündet.

Sportlich war die Gästeliste ein All-Star-Team: Neben Chiefs-Head-Coach Andy Reid wurde auch NFL-Commissioner Roger Goodell gesichtet. Außerdem kamen Quarterback Patrick Mahomes sowie die Rams-Stars Cooper Kupp und Matthew Stafford, auch Ex-Coach Mike Vrabel wurde gesehen.

26-Millionen-Dollar Spende

Auch abseits der NFL war das Aufgebot hochkarätig: Selena Gomez, Brad Paisley, Lena Dunham, Jessica Chastain und die Haim-Schwestern wurden beim Betreten der Halle gesehen. Rund um den Veranstaltungsort galt dabei ein besonders strenges Sicherheitskonzept.

Für zusätzliche Schlagzeilen sorgte eine Spende in Höhe von 26 Millionen US-Dollar an 20 Hilfsorganisationen in der Woche vor der Hochzeit, wie die AP berichtete.