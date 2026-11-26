Riccardo Basile trifft in einer TV-Show auf den Vater seiner Freundin, den langjährigen SPORT1-Doppelpass-Moderator Jörg Wontorra. Beide scherzen, auch über ihre private Beziehung.

Bei der Talkshow Triple auf Sky kam es am Donnerstagabend zu einem ganz speziellen TV-Moment. Moderator Riccardo Basile begrüßte in seiner Show mit Jörg Wontorra nicht nur eine TV-Legende, sondern gleichzeitig auch den Vater seiner Freundin Laura Wontorra.

Dementsprechend besonders fiel auch die Anmoderation aus. „Wir machen weiter mit einer Moderatoren-Legende. Dass er irgendwann mal mein Kollege wird, das war abzusehen. Dass er aber mal mein Opa-Wontorra wird, vielleicht nicht ganz so“, sagte Basile lachend. Er erwartet mit seiner Freundin Laura nämlich ein Kind – das ist seit Anfang Oktober bekannt.

Riccardo Basile sorgte für einen besonderen TV-Moment Riccardo Basile sorgte für einen besonderen TV-Moment © IMAGO/DeFodi Images

Über zehn Jahre war Jörg Wontorra übrigens als Moderator das Gesicht des SPORT1-Talks Doppelpass. Laura ist längst in die Fußstapfen ihres Vaters getreten und gehört zu den bekanntesten Sportmoderatorinnen in Deutschland.

Wontorra und Basile verbindet eine gemeinsame Geschichte

Jörg Wontorra und Basile kennen sich schon lange. Deutlich vor der Beziehung von Basile mit Jörgs Tochter Laura kam es schon zu gemeinsamen Fernsehauftritten. 2018 nahm ihn Jörg unter seine Fittiche. Basile wurde beim damaligen Wontorra-Talk auf Sky dessen Co-Moderator. Die Beziehung zwischen Laura und Riccardo wurde erst im Juli 2026 offiziell.

„Ich habe ja hier unter dir meine Berufslehre gemacht. Du hast mir damals sehr geholfen, dafür bin ich sehr dankbar“, erinnerte sich Basile vor dem Start der Show an diese Zeit.

DEINE MEINUNG

„Stimmt, du warst mein Co-Moderator. Ich habe immer an dich geglaubt. Ich wusste, du bringst es“, antwortete Jörg Wontorra. Die Reaktion von Basile: „Ah, das höre ich doch gerne.“

Jörg Wontorra war viele Jahre lang Moderator des Doppelpass Jörg Wontorra war viele Jahre lang Moderator des Doppelpass © IMAGO/STAR-MEDIA

Wontorra zu Basile: „Als Schwiegervater habe ich das erwartet“

Die Interaktion war übrigens nicht der einzige Moment in der Show, in dem es richtig persönlich wurde.

Später in der Sendung scherzten beide noch über das veränderte Party-Verhalten des Moderators. „Wonti, was sagst du eigentlich dazu, dass ich nicht mehr so eine Partymaus bin wie früher und den Roman (Weidenfeller, ebenfalls Gast der Sendung, Anm. d. Red.) oft alleine lasse?“, fragte Basile.

Wontorra antwortete lachend: „Ich bin dir ganz ehrlich: Als Schwiegervater habe ich das erwartet.“