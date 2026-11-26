Mit gerade einmal 18 Jahren Millionär, zeitweise zwei teure Autos in der Garage: Julian Draxler gibt offene Einblicke in sein Luxusleben als Fußballprofi.

Julian Draxler war nicht einmal volljährig, da verdiente er bereits Beträge, an die andere nicht ansatzweise in einem ganzen Arbeitsleben herankommen. „Mit 17 Jahren war ich Einkommensmillionär. Die erste Million auf dem Konto habe ich dann mit 18 geknackt“, verriet der Weltmeister von 2014 im Interview mit dem Wirtschaftsmagazin Capital.

Mit 17 debütierte Draxler damals für den FC Schalke 04 in der Bundesliga. Mit dem sportlichen Aufstieg kam das große Geld – und damit kamen auch die ersten Versuchungen.

Julian Draxler gibt Einblicke in sein Leben als junger Millionär Julian Draxler gibt Einblicke in sein Leben als junger Millionär © IMAGO/ZUMA Press Wire

Teure Klamotten, Luxusautos: Der junge Draxler wollte mit seinen Mannschaftskollegen mithalten. „Ich war schon ein bisschen der klischeehafte Fußballer“, gestand sich der 33-Jährige ein. „Ich habe anfangs schon einigen Unsinn angestellt.“ Zeitweise standen zwei Mercedes in seiner Garage.

„In Wolfsburg wäre man zu Vapiano gegangen“

Was groß die Luxuswelt des Profifußballs noch werden kann, erfuhr Draxler nach seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg zu Paris Saint-Germain. Schon beim traditionellen Einstandsessen offenbarte sich der Unterschied zwischen den beiden Fußballwelten: „In Wolfsburg wäre man vielleicht zu Vapiano gegangen, in Paris gehst du auf Sterne-Niveau mitten in der Stadt essen.“

Dass Draxler bei all dem Luxus nicht den Blick für die Finanzen verlor, verdankt er auch seinem Vater. Die beiden vereinbarten eine klare Regel: „Mit 25 Prozent kannst du machen, was du willst, 75 Prozent legst du zur Seite“, legte sein Vater fest.

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Draxler vermisst den großen Zirkus nicht

So erfolgreich es auch finanziell lief: Sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei Paris Saint-Germain und Benfica Lissabon konnte Draxler sich nicht langfristig durchsetzen. Mittlerweile verdient der 58-malige Nationalspieler sein Geld in Katar. Seit September 2023 steht Draxler bei Al-Ahli SC unter Vertrag, sein Arbeitspapier läuft bis 2028.

Abseits der großen europäischen Fußballbühne genießt der ehemalige Schalker vor allem eines: die zurückgewonnene Privatsphäre. Wie Draxler zuletzt erklärte, vermisse er den Rummel um seine Person keineswegs. „Ganz im Gegenteil: Was die Aufmerksamkeit betrifft, lebe ich hier in Katar ein Leben, das ich zuletzt mit 17 hatte“, schwärmte der gebürtige Gladbecker bei Ran von seinem Lebensmittelpunkt.