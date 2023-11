Die besten Online Casino Boni 2023 in Deutschland

Die verschiedenen Arten von Casino Boni

Es gibt viele verschiedene Arten von Casino Boni. Deswegen ist wichtig zu wissen, wie sie funktionieren, bevor du in einem Online Casino Geld riskierst.

Die bekanntesten Casino Boni sind:

Willkommensboni werden von allen Online Casinos angeboten, wenn du dich neu anmeldest und deine erste Einzahlung tätigst.

werden von allen Online Casinos angeboten, wenn du dich neu anmeldest und deine erste Einzahlung tätigst. Stammkundenboni werden an treue Spieler vergeben und können in Form von Freispielen, Cashback-Angeboten oder Einzahlungsboni angeboten werden.

werden an treue Spieler vergeben und können in Form von Freispielen, Cashback-Angeboten oder Einzahlungsboni angeboten werden. No Deposit Boni sind die günstigste und gleichzeitig seltenste Bonus-Art, weil du vom Online Casino ohne Einzahlung Echtgeld zum Spielen bekommst!

sind die günstigste und gleichzeitig seltenste Bonus-Art, weil du vom Online Casino ohne Einzahlung Echtgeld zum Spielen bekommst! Cashback Boni geben den Spielern einen Teil ihrer Verluste zurück.

geben den Spielern einen Teil ihrer Verluste zurück. Slots-Bonus mit Freispielen sind auch eine eigene Art der Boni, die unabhängig vom Online Casino sind, da sie direkt in bestimmten Automaten-Spielen eingebaut sind.

So wählst du das beste Bonusangebot aus!

Wenn du ein Casino Bonusangebot in Anspruch nehmen willst, solltest du ein paar Dinge berücksichtigen, um sicherzustellen, dass du das beste Angebot für deine Bedürfnisse bekommst. Gehe bei allen Casino Boni folgendermaßen vor:

Bonusbedingungen lesen: Du solltest alle Details der Casino Boni verstehen, bevor du sie in Anspruch nimmst. Umsatzbedingungen überprüfen: Die Bonusbedingungen sind in manchen Online Casinos sehr schwer zu erfüllen, deswegen ist es besonders wichtig, dass die Anzahl, wie oft die Einzahlung und das Bonusgeld umgesetzt werden sollen, möglichst gering ist. Angebote vergleichen: Es lohnt sich, mehrere Bonusangebote der Online Casino zu vergleichen, um sicherzustellen, dass du dir auch wirklich die besten Casino Boni sicherst. Casino überprüfen: Stelle sicher, dass du einen Bonus nur in Anspruch nimmst, wenn er von einem Online Casino mit Glücksspiel-Lizenz in Deutschland angeboten wird. Nur dort erhältst du alle wichtigen Spielerschutz-Maßnahmen und kannst sicher sein, dass dein Geld nach einer Auszahlung auch wirklich wieder auf deinem Konto landet.

Ein seriöses Online Casino mit Lizenz in Deutschland erkennst du daran, dass am unteren Ende der Webseite eine Formulierung wie diese steht:

Die Erlaubnis wurde für virtuelles Automatenspiel gemäß §§ 4 bis 4d i.V.m 22a GlüStV 2021 deutschlandweit erteilt.

Vorteile und Nachteil von Casino Boni

Echtgeld als Geschenk von einem Online Casino? Das klingt zu schön, um wahr zu sein! Und richtig! Überall, wo Licht ist, gibt es auch Schattenseiten. So auch bei den besten Online Casino Boni.

Wir haben hier ehrlich und transparent die wichtigsten Vorteile und Nachteile von Casino Boni aufgezählt, damit du dir selbst ein objektives Bild machen kannst.

Vorteile

Online Casino Boni gibt es nicht ohne Grund schon seit Beginn des Internetzeitalters. Es ist eine Investition von Online Casinos in neue Kunden, von der aber auch Spieler profitieren können.

Hier die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

Erhöhung des Spielkapitals Casinos und Spiele ohne Risiko testen Längere Spielzeit Vergleich verschiedener Casinos

Der größte Vorteil durch Casino Boni ist der gesteigerte Unterhaltungswert, da das Glück auch mit wenig Eigenkapital länger auf die Probe gestellt werden kann. Der kostenlose Casino Bonus bietet sich an, um sich mit dem Anbieter und den einzelnen Casinospielen vertraut zu machen.

Kunden sollten vor der Anmeldung jedoch den Glücksspielbetrieb genauer unter die Lupe nehmen, sodass sich Casino Boni tatsächlich zum Vorteil auswirken können. Nur bei seriösen Online Casinos mit Glücksspiel-Lizenz in Deutschland ist es ratsam einen Bonus anzunehmen und überhaupt zu spielen.

Hier werden nach Erfüllung der Bonusbedingungen die Gewinne auch ausbezahlt, was bei Casinos ohne deutsche Lizenz schon mal schwierig werden könnte.

Nachteile

Online Casino Boni haben aber auch einige Haken, die man akzeptieren muss, um in den Genuss der Vorteile zu kommen. Folgende Nachteile könnten auftreten:

Beschränkung auf bestimmte Spiele Bonusbedingungen müssen erfüllt werden Teilweise sehr hohe Umsatzanforderungen (40x oder mehr) Zeitlimit für die Nutzung des Bonus Einschränkungen bei der Auszahlung von Gewinnen Maximaler Gewinn auf bestimmte Summe beschränkt Casino kann „regelwidriges Verhalten“ ohne Beweispflicht festlegen

Seriöse Online Casinos informieren Spieler auf ihrer Webseite schon vor der Einzahlung über die Bedingungen, an die der Bonus geknüpft ist. Spieler müssen das Guthaben in einem gewissen Zeitraum des Öfteren in Glücksspielen einsetzen, damit der Bonus in Echtgeld umgewandelt und zur Auszahlung angefordert werden kann.

Wie oft und in welcher Zeitspanne ein Spieler den Casino Bonus einsetzen muss, ist je nach Anbieter unterschiedlich gestaltet. Durch die geforderten Einsätze steigt das Risiko, das Bonusgeld und die Einzahlung zu verlieren, bevor man die Umsatzbedingungen erfüllt hat.

Deshalb lohnt sich ein Vergleich der Casino Boni bei verschiedenen Glücksspielanbietern.

Gewinnt man mit einem Freispiel-Bonus einen hohen Betrag, kann es sein, dass dieser Gewinn ebenfalls Bonusbedingungen unterliegt und eine gewisse Anzahl mal umgesetzt werden muss, bevor man das Geld auszahlen kann. Es könnte sogar sein, dass der Gewinn mit Geld aus einem Casino Boni auf einen bestimmten Betrag gedeckelt ist und man sich nur 100 Euro oder weniger auszahlen lassen kann, auch wenn der Gewinn größer sein sollte.

Die größte Gefahr in unseriösen Online Casinos ist, dass der Anbieter nach eigenem Ermessen entscheiden kann, dass der Spieler ein „regelwidriges Spielen“ zeigt. Als regelwidriges Spielen definieren manche Casinos zum Beispiel die Verwendung eines Einsatzsystems. Ein Casino-Anbieter könnte also jegliches Setzverhalten, das zu einem Gewinn führt, als „regelwidriges Spielen“ ansehen und den Bonus annullieren, Gewinne nicht auszahlen oder sogar den Spieler-Account sperren und das Geld behalten. Der Spieler sitzt hier am kürzeren Hebel.

Damit Dir nicht auch solche Situationen passieren, solltest du Wert darauf legen, dass das Online Casino eine deutsche Glücksspiel-Lizenz hat.

Die besten Arten von Online Casino Boni

Die große Konkurrenz auf dem Glücksspielmarkt sorgt dafür, dass sich Online Casinos immer wieder neue Angebote einfallen lassen müssen, um Spieler als Kunden zu gewinnen oder bei Laune zu halten.

Aus diesem Grund haben sich die Anbieter im Laufe der Zeit verschiedene Arten von Casino Boni ausgedacht, die sowohl Neukunden als auch Bestandskunden belohnen.

Die Casino Boni sind jedoch bei fast allen Anbietern identisch gestaltet und unterscheiden sich nur im Wert und in den daran geknüpften Bedingungen.

Willkommensbonus

Der Willkommensbonus wird nur neuen Spielern bei der ersten Einzahlung gewährt. In den meisten Fällen wird Bonus direkt während der Einzahlung angeboten und kann angenommen oder abgelehnt werden. Das Setzen eines Häkchens an der entsprechenden Stelle reicht oft aus, damit nach der Einzahlung neben dem eingezahlten Betrag ein weiteres Bonusguthaben für das Spielen zur Verfügung steht. Bei manchen Anbietern wird der Willkommensbonus automatisch gutgeschrieben. Wenn man auf den Bonus verzichten will, muss man das dann aktiv dem Kundensupport mitteilen BEVOR man spielt.

Bei der ersten Einzahlung bekommt man in der Regel den größten Bonus. Der eingezahlte Betrag wird mindestens mit einem Bonusguthaben im gleichen Wert honoriert.

Zudem gibt es bei einigen Glücksspielbetreibern zusätzliche Freispiele, die an einem bestimmten Spielautomaten eingelöst werden können.

Reload Bonus

Der Reload Bonus richtet sich an Spieler, die schon mal Geld im Online Casino eingezahlt haben.

Je nach Betreiber wird der Reload Bonus für jede Transaktion oder nur bei bestimmten Ereignissen vergeben. Auch der Wert der Casino Reload Boni unterscheidet sich je nach Glücksspielanbieter.

Einige Online Casinos sind an einem besonderen Wochentag großzügig und andere lassen Gäste zunächst an einem Glücksrad drehen, um den Wert des Bonus zu ermitteln. Da die Online Casinos ein großes Interesse daran haben, dass Spieler Geld einzahlen, bekommen Bestandskunden hin und wieder E-Mails mit Bonus-Aktionen.

In der Gestaltung der Reload Boni sind Betreiber oft sehr einfallsreich, obwohl das Prinzip immer relativ gleich ist. Auch hier sollte man unbedingt prüfen, ob es sich um einen realistischen Bonus mit fairen Umsatzbedingungen handelt.

No Deposit Bonus

„No Deposit“ steht für Online Casino Boni OHNE Einzahlung.

Der No Deposit Bonus ist zweifellos eine der begehrtesten Bonus-Art, weil die Spieler das Gefühl haben, Geld geschenkt zu bekommen. Die Beträge sind allerdings meist sehr gering. Außerdem gestalten die Online Casinos die Umsatzbedingungen so, dass es so gut wie unmöglich ist, dass die Spieler mit einem No Deposit Bonus Gewinn machen.

Vielmehr soll der No Deposit Bonus den Spielern ein Gefühl geben, was möglich wäre, wenn man mehr Geld zum Spielen zur Verfügung hätte.

Cashback Bonus

Beim Cashback Bonus können die Spieler für jeden Einsatz Punkte erhalten. Je mehr die Spieler gesetzt haben, desto höher fällt der Cashback Bonus aus.

Eine andere Variante ist eine teilweise Erstattung von Verlusten. Hat ein Spieler Pech und dadurch sein Guthaben verloren, bekommt er bei einem Casino mit Cashback Bonus einen Teil seines Geldes wieder. Der Cashback Bonus ist in der Regel allerdings ein sehr geringer Prozentsatz, der noch dazu an weitere Bedingungen geknüpft sein kann.

Mobile Casino Bonus

Einige Online Casinos haben auch eine mobile App, die man über die Webseite oder den App-Store herunterladen kann.

Spieler können dadurch die Casinospiele überall auf dem Smartphone spielen und mehr Zeit im Casino verbringen. Einige Anbieter haben deswegen extra mobile Casino Boni, die nur über die App auf Smartphones oder Tablets in Anspruch genommen werden können.

Sicherheitsmaßnahmen zum Spielerschutz

Für den Spielerschutz haben Online Casinos in Deutschland zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, die bei Anbietern ohne deutscher Lizenz nicht vorhanden sind.

Eine wichtige Maßnahme wurde zur Verwaltung von Finanzen und Zeit getroffen.

Der Einsatz für eine Drehung bei einem Automatenspiel wurde auf 1 Euro begrenzt. Die Walzen drehen sich in deutschen Casinos länger und können vom Spieler nicht gestoppt werden. Die gefährliche Autoplay-Funktion, bei der das Spiel schnell und ohne Interaktion das Guthaben auffrisst, wurde von Online Casinos mit deutscher Lizenz abgeschafft.

Die Einzahlung ist monatlich auf 1000 Euro begrenzt und gilt für alle Anbieter zusammen. Das heißt, wenn in einem Casino bereits 500 Euro eingezahlt wurden, kann man in diesem Monat maximal weitere 500 Euro in einem anderen Casino einzahlen.

Diese Maßnahmen helfen dabei, problematisches Spielverhalten im Zaum zu halten.

Das Spielen in Online Casinos soll Spaß machen und nicht zu einer Belastung werden. Dabei kann ein Online Casino Bonus helfen, da dadurch weniger eigenes Geld auf dem Spiel steht.

Für Spieler, die keinen Spaß mehr am Spielen haben, gibt es zahlreiche Hilfsangebote mit kostenloser und vertraulicher Beratung.

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS): www.suchthilfe.de Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): www.spielsucht-therapie.de Anonyme Spieler: www.anonyme-spieler.de

Expertentipps für die Nutzung von Online Casino Boni

Spielen in deutschen Casinos mit Spielerschutz: Für deutsche Bürger ist das Spielen nur in Online Casinos mit deutscher Glücksspiel-Lizenz legal. Diese Anbieter haben viele Maßnahmen ergriffen, die Spielern helfen, das Spielverhalten zu kontrollieren, wie z.B. Limits für Einzahlungen und Spielzeit. Bonusbedingungen: Lies dir die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig durch, um zu verstehen, welche Bedingungen erfüllt werden müssen, um einen Bonus umzusetzen. Beschränkung: Es kann sein, dass gewisse Boni an bestimmte Spiele geknüpft sind. Daher sollte man wissen, welche Spiele dafür geeignet sind, einen Bonus umzusetzen. Zeitlimit: Die Casino Boni gelten nicht endlos. Faire Casinos geben den Spielern bis zu drei Monate Zeit, um mit dem Bonusgeld ausführlich zu spielen, während andere Casinos die Umsetzung der Boni in nur wenigen Tagen einfordern. Bonusart: Überprüfe die verschiedenen Boni, die das Casino anbietet, und wähle denjenigen, der am besten zu deinen Spielgewohnheiten passt. Budget: Auch, wenn viele Casino Boni sehr attraktiv erscheinen, sollte man in Online Casinos nur Geld einzahlen, das man theoretisch auch verlieren kann. Setze niemals Geld ein, das für andere wichtige Ausgaben bestimmt ist. Spiele: Spieler sollten die Regeln und die Auszahlungsquoten der Spiele kennen, an denen sie teilnehmen. Manche Spiele bieten längeres Spielvergnügen als andere. Hier hilft der Bonus Erfahrungswerte zu sammeln, welches Spiel die beste Mischung aus Spaß, Spielzeit und Gewinnen bietet. Verlustlimit: Stelle sicher, dass du ein festes Verlustlimit festlegst, bevor du mit dem Spielen beginnst und halte dich daran! Bonusgeld: Verwende das Bonusgeld, um die Spiele auszuprobieren, die du noch nicht kennst oder um dein Lieblingsspiel länger und öfter zu spielen. Selbstkontrolle: Überprüfe deinen Kontostand regelmäßig, um sicherzustellen, dass du im Rahmen deiner finanziellen und zeitlichen Möglichkeiten bleibst. Erwartungen: Knüpfe die Casino Boni nicht an unrealistische Erwartungen. Es gibt Spieler, die gewinnen, aber wie bei vielen Dingen im Leben ist es sinnvoller den Fokus auf Spaß und nicht auf Geld zu legen. Casinos können eine Form der Unterhaltung sein, aber sicher keine finanzielle Lösung für Probleme. Verantwortung: Glücksspiele sind mit Chancen und Risiken verbunden. Wer gewinnen will, muss auch damit rechnen, dass er verlieren kann. Hilfe: Macht das Spielen keinen Spaß mehr, aber du spielst trotzdem? Dann solltest du Hilfe in Anspruch nehmen. Es gibt viele Ressourcen und Organisationen, die dabei helfen können.

Casino Boni können eine großartige Möglichkeit sein, um die Spieldauer und den Spielspaß zu erhöhen. Es ist jedoch wichtig, dass du genau weißt, welche Bedingungen es gibt.