casino-blackjack

Jeder Blackjack-Tisch hat Einsatzlimits, die als „Minimum“ und „Maximum“ meist auf einem Schild links neben dem Dealer angezeigt werden. In deutschen Spielbanken beträgt der Mindesteinsatz beim Blackjack meist 5 Euro und der Maximaleinsatz 500 Euro. Manche Casinos, wie die Spielbank Berlin, bieten auch Blackjack für einen Mindesteinsatz von 2 Euro an. In Las Vegas gibt es auch Blackjack-Tische mit einem Mindesteinsatz von 25 Dollar, 100 Dollar oder auch mehr. Man sollte also sicher gehen, dass man sich den Einsatz am jeweiligen Blackjack-Tisch auch leisten kann! Vor allem Anfänger sind gut beraten so wenig Geld wie möglich zu riskieren.