Darts Premier League: Price mit gebrochener Hand raus - Van Gerwen erlebt Debakel

Gegen Cullen meldete er sich am 8. Spieltag noch einmal zurück und kämpfte sich bis auf 3:4 ran. Aber der „Rockstar“ gab danach wieder den Ton an und machte das Match mit zwei Legs in Serie zu. Mit 31,6 Prozent auf Doppel war Cullen gegen Price (23,1) den entscheidenden Tick besser.