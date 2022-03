Premier League Darts: 6. Spieltag in Nottingham mit van Gerwen, Price, Wright, Anderson und Wade

Für van Gerwen war es das erste Viertelfinalaus seit dem 1. Spieltag, als er mit 4:6 gegen Gary Anderson rausging. Für Price war es nach der verletzungsbedingten Absage am vergangenen Spieltag und dem Erstrundenaus an Spieltag vier der dritte Einzug in das Halbfinale eines PL-Spieltags.