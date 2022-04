Darts: "War nicht meine Idee" - das denkt Michael van Gerwen über Premier-League-Revolution

Van Gerwen: Das gehört zum Darts dazu, es ist gut, insbesondere für das deutsche Publikum. Darts ist nun schon seit einer Weile in Deutschland beliebt, aber nicht so lange wie in England oder Holland seit 20 Jahren. Das ist etwas anderes. Für viele Leute ist es noch ein wenig neu, deswegen genieße ich es hier auch. Es ist ein neues Territorium für uns. Aber ich liebe es, vor Publikum zu spiele und es ist wichtig für mein Spiel.