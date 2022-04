Darts: Weltmeister Peter Wright über weitere WM-Titel, Fallon Sherrock und fehlenden Respekt von Fans

Wright: Wenn es weniger gäbe, könnte man sich beschweren, dass es nicht genug Turniere sind. Es ist gut, dass wir all diese Sponsoren haben und was noch so involviert ist. Möglicherweise ist es für die Youngster, die sich etablieren wollen, gut, denn sie können einen guten Lebensstatus erspielen, wenn es so viele Turniere gibt. Für sie ist es großartig, aber für die ältere Generation ist es schwieriger. Bei mir geht es rauf und runter, deswegen nehme ich mir dieses Jahr auch ein paar Pausen, um für die richtigen Turniere erholt zu sein.