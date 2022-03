Darts: Peter Wright - der steinige Weg von Snakebite zur Nummer 1 der Welt

Die ersten beiden Pfeile landeten denkbar knapp an der Außenseite des wohl wichtigsten Doppelfeldes seiner Karriere. Der ein oder andere Fan in der Halle oder am TV-Gerät wird sicherlich im Hinterkopf gehabt haben, dass ein Verpassen dieser Matchdarts die Partie kippen lassen könnte. Zuvor hatte Wright gegen MvG alle zehn im TV übertragenen Finalduelle verloren - darunter neun Majors.