Darts: Sarah Milkowski - die deutsche Darts-Pionierin

Dazu hat sie beträchtlichen Anteil daran, dass das Frauen-Darts in Deutschland wächst. In diesem Jahr sind es bereits 20 Turniere in der PDC Women‘s Series - vier davon in Deutschland. Lange Zeit standen die Events auf der Kippe, da es zu wenige Teilnehmerinnen gab. Milkowski startete einen Online-Aufruf und rettete so die Turniere. Ende August stehen sie nun auf dem Programm.