Darts: Schindler, Clemens und Co. scheitern früh bei Players Championships 27 - Cross holt Titel

Pietreczko, der am Freitag José de Sousa überraschend bezwungen hatte, startete mit einem 6:2-Triumph über Ross Montgomery ins Turnier. In seinem zweiten Match spielte er einen starken 97er Average gegen Brendan Dolan, traf aber lediglich drei seiner elf Versuche auf ein Doppelfeld. So verlor er mit 3:6.