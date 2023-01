Darts: Bitterer Clemens-Abend beim Masters in Milton Keynes

Beim Masters 2023 in der Marshall Arena in Milton Keynes ist das Turnier für Gabriel Clemens bereits nach der ersten Runde wieder beendet. Gegen José de Sousa verlor der „German Giant“ mit 4:6.

Dabei sah es zwischenzeitlich gut aus für den Deutschen, der bei der Weltmeisterschaft im altehrwürdigen Ally Pally vor rund vier Wochen noch ganz Darts-Deutschland in Euphorie versetzt hatte. (NEWS: Alles zum Darts)

Aber im neunten Leg war es so weit. „The Special One“ checkte ein 100-Highfinish über die Doppel-10 aus und plötzlich lag de Sousa in Front und warf zum Matchgewinn an.