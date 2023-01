Darts-WM 2023: Clemens' WM-Märchen endet im Halbfinale - Smith zu stark

Set zwei begann ungünstig für den „German Giant“. Der Engländer spielte zwei Elf-Darter in Folge und sicherte sich damit das erste Break des Matches. Doch Clemens bewahrte die Ruhe, überstand vier Satz-Darts seine Kontrahenten und glich mit drei Legs in Folge zum 1:1 in Sätzen aus. (SERVICE: PDF-Spielplan zur Darts WM 2023 zum Herunterladen)