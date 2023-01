Darts: Sherrock-Traum lebt! Britin in Finalrunde der Q-School - auch Nico Kurz hofft

Die Darts-Topspielerin hält ihren Traum von der Tour Card am Leben. Am letzten Tag der Vorrunde der britischen Q-School der PDC in Milton Keynes schaffte es die „Queen of the Palace“ in die Top Acht, was gleichbedeutend mit dem Einzug in die Finalrunde ist. Diese wird vom 12. bis zum 15. Januar ausgetragen. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)